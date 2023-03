In Spagna hanno smantellato la rete di produzione del nuovo doping: le gocce Sarm

Gli anabolizzanti di nuova generazione sostituiscono le iniezioni, aumentano la massa muscolare e ossea, e non inibiscono la produzione naturale di testosterone

La nuova frontiera del doping si chiama Sarm. Sostanze proibite che vengono assunte in gocce, per via orale, con una capacità selettiva molto specifica, in grado di stimolare la parte del corpo desiderata, sia essa muscoli, ossa o grasso corporeo. In Spagna hanno smantellato la più grossa rete di produzione e smercio.

La Guardia Civil – scrive Abc – ha arrestato tre persone e sequestrato materiale il cui valore di mercato avrebbe raggiunto gli 870.000 euro. Ma non ci sono atleti d’élite finora coinvolti nella operazione chiamata “Sahagún-Arán”.

I Sarm sono catalogati dall’Agenzia spagnola per i medicinali come “farmaci in fase di sperimentazione”, e la loro distribuzione e vendita non è autorizzata. Sono modulatori selettivi del recettore degli androgeni, proibiti nel mondo dello sport. Le gocce sostituiscono le iniezioni, aumentano la massa muscolare, la massa ossea e riducono il peso in eccesso, con il vantaggio di non inibire la produzione naturale di testosterone e teoricamente non provocano danni ai reni, a differenza degli anabolizzanti tradizionali.

L’organizzazione importava i principi attivi in ​​polvere da paesi terzi, produceva e distribuiva i Sarm allo stato liquido all’interno di contagocce. Secondo i ricercatori della Sezione Sanità Pubblica e Doping dell’Uco della Guardia Civil, si sono avvalsi della collaborazione di un laboratorio ufficiale, che ha trattato i farmaci per miscelarli con gli eccipienti necessari per il consumo.

La vendita di Sarm agli atleti veniva effettuata su internet, grazie ad una rete social che coinvolgeva personal trainer e bodybuilder. Le autorità hanno sequestrato circa 10.000 contagocce e 10 diversi tipi di Sarm, 3.200 grammi di queste sostanze in polvere e 870 litri di eccipiente PEG-400.

