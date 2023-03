Il Viminale verso il divieto di trasferta a Roma per i tifosi del Feyenoord (Repubblica)

Dopo il via libera dell’Uefa alla vendita dei biglietti agli olandesi, il sindaco Gualtieri ha chiamato in causa Piantedosi, che ha deciso in tal senso

Il Viminale verso il divieto di trasferta a Roma per i tifosi del Feyenoord.

Il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi ha deciso di ascoltare il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, e di vietare la trasferta nella Capitale dei tifosi del Feyenoord, per la partita del 20 aprile all’Olimpico valida per i quarti di Europa League. Oggi la Uefa aveva dato il via libera alla vendita dei biglietti per i tifosi olandesi, cosa che aveva fatto arrabbiare il sindaco di Roma, che, nell’immediatezza della decisione, aveva commentato così:

«Ho chiamato il ministro Piantedosi poco prima di venire qui, esprimendogli la mia preoccupazione per questo incontro che, tra l’altro, cade proprio alla vigilia dell’arrivo degli ispettori del Bie per l’Expo di Roma. Ho chiesto al ministro di valutare l’ipotesi del divieto di trasferta per i tifosi del Feyenoord e di avere un atteggiamento molto duro, a tutela della città di Roma e del Paese tutto».

E così Piantedosi è intervenuto, vietando la trasferta. Lo scrive La Repubblica.

“Stop alla trasferta degli ultrà del Feyenoord a Roma, prevista per il 20 aprile in occasione del match di Europa League contro i giallorossi di Mourinho. L’orientamento del Viminale in merito alla partita in programma allo stadio Olimpico – a quanto si apprende – è di procedere con l’indicazione del divieto di vendita dei biglietti ai tifosi olandesi. In tal caso, verrebbe soddisfatto il desiderio del sindaco Roberto Gualtieri, che negli ultimi giorni aveva chiesto più volte di bloccare i supporter della squadra di Rotterdam. Troppo pericolosi i possibili contatti con gli ultrà giallorossi”.

Nel 2015, in occasione di Roma-Feyenoord, gli olandesi presero di assalto piazza di Spagna danneggiando per centinaia di migliaia di euro la Barcaccia del Bernini. Gli scontri con la polizia proseguirono per tutto il pomeriggio, prima della partita, anche a piazza del Popolo e all’interno di villa Borghese. Il Viminale e la prefettura di Roma vogliono evitare che si ripetano scene del genere, tanto più che tra le due tifoserie non corre buon sangue.

