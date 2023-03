Il Tottenham vuole sostituire Conte con Nagelsmann

Il tedesco avrebbe pure una certa simpatia per il Tottenham, tanto da custodire nell’armadietto di casa una maglietta degli Spurs

Nei giorni in cui Antonio Conte torna in Italia, lasciando gli allenamenti del Tottenham a Stellini e Mason in attesa di un esonero che adesso sembra inevitabile, il Bayern Monaco caccia Julian Nagelsmann affidandosi a Tuchel per il finale di stagione.

Prima del terremoto a Monaco di Baviera, a Londra si sono già guardati intorno in caso di addio immediato a Conte ma senza trovare una soluzione. Tra i candidati alla panchina del Tottenham si sono fatti i nomi di Luis Enrique e soprattutto Mauricio Pochettino, profilo molto gradito dalle parti del Nord della Capitale inglese e già allenatore degli Spurs dal 2014 al 2019. Entrambi gli allenatori prenderebbero le redini solo a partire dalla nuova stagione, costringendo Ryan Mason, uomo di fiducia, a traghettare nuovamente il club ma questa soluzione non convince il presidente Spurs, Levy.

Secondo la stampa inglese, il Tottenham vorrebbe affidare la squadra a Nagelsmann, da poco esonerato dal Bayern Monaco. Il tedesco avrebbe pure una certa simpatia per il Tottenham, tanto da custodire nell’armadietto di casa una maglietta degli Spurs. L’opzione Nagelsmann verrà esplorata a dovere nei dettagli economici e tecnici, il puzzle sembra poter completarsi, per provare ad aggiungere qualche trofeo a una bacheca che nemmeno Conte ha saputo rinfrescare. Per mandare a casa l’allenatore italiano il Tottenham dovrebbe sborsare all’incirca 4.5 milioni di sterline per risolvere anticipatamente il contratto in scadenza a giugno.

