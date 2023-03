Il Napoli potrebbe vincere lo scudetto il 23 aprile allo Stadium contro la Juve (Gazzetta)

Sarebbe un record: mai nessuno, in Italia, ha vinto con più di 5 turni in anticipo. Con +19 punti il titolo può arrivare il 30 aprile con la Salernitana

A Napoli è iniziato il conto alla rovescia per la matematica certezza dello scudetto. La squadra di Spalletti ha vinto 30 partite sulle 36 da giocare complessivamente. Bastano altre 5 vittorie per portare a casa il titolo. La Gazzetta scrive che la certezza dello scudetto potrebbe arrivare alla 32esima giornata, contro la Salernitana. Ma i tifosi del Napoli sognano di anticipare di una settimana, per portare a casa il tricolore nella partita in casa della Juventus, a Torino.

“Nessuno ha in Europa una percentuale di vittorie superiore all’83 per cento. Il motivo per cui ormai al Napoli basterebbero altri cinque successi in queste ultime undici partite per garantirsi il tricolore. Ma qui non è un problema di aritmetica, piuttosto di ritmo. Perché se gli azzurri continueranno a giocare a questi livelli chiuderanno abbastanza in fretta la questione scudetto così da potersi concentrare maggiormente in quella Champions a cui tutto l’ambiente sta prendendo gusto, senza per questo sottovalutare la forza del Milan di oggi e anche la sua storia internazionale”.

Finora ci sono state quattro squadre che hanno vinto lo scudetto con cinque giornate di anticipo, la Gazzetta le elenca:

“il Torino nel 1947-48 a 21 squadre (con 35 giorni d’anticipo); la Fiorentina nel 1955-56 a 18 squadre (con 28 giorni d’anticipo); l’Inter nel 2006-07 a 20 squadre (con 35 giorni d’anticipo); la Juventus nel 2018-19 a 20 squadre (con 36 giorni d’anticipo). Considerando invece solo i giorni, c’è il Milan del 1967-68 il Milan che vinse con quattro giornate d’anticipo, il 31 marzo 1968 battendo a San Siro il Brescia con la rete di Rivera nel finale. Quel campionato terminava il 12 maggio successivo, quindi i rossoneri conquistarono il tricolore 42 giorni prima della fine. Ed è questo il record”.

Se il Napoli manterrà questo ritmo, potrebbe vincere lo scudetto addirittura con sei giornate di anticipo.

“Il Napoli di oggi, se manterrà il distacco potrebbe vincerlo con sei giornate di anticipo. L’appuntamento dovrebbe essere per il 30 aprile. Ma se per caso lì dietro continuassero a perdere punti, la data possibile diventerebbe il 23 aprile per Juve-Napoli. Quarantadue giorni prima. E sarebbe record dei record”.

