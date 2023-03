Il Napoli è l’unica capolista dei cinque grandi campionati a essere in Champions

L’accoppiata è potenzialmente possibile. Il Napoli ha anche la miglior differenza reti in assoluto con un eclatante +48

Dei cinque maggiori campionati europei il Napoli è l’unica capolista in corsa per la Champions. Lo scrive la Gazzetta dello sport con Maurizio Nicita. L’accoppiata scudetto-Champions è possibile.

È possibile anche per Bayern e City ma al momento sono secondi in campionato. Ed è possibile anche per il Benfica ma il Portogallo non è tra i cinque maggiori campionati europei.

Prosegue la Gazzetta:

Tra l’altro la Banda Spalletti è quella a mostrare maggiore equilibrio nel rendimento. Perché al miglior attacco corrisponde anche la difesa e soprattutto al confronto con le altre big europee, il Napoli ha la miglior differenza reti in assoluto con un eclatante +48. E se consideriamo che gli azzurri vantano con 25 reti anche il miglior attacco in Champions e hanno superato gli ottavi tenendo la porta imbattuta contro l’Eintracht Francoforte, diventa chiaro come la competitività di questa squadra anche in Europa sta stupendo tutti gli osservatori internazionali.

ilnapolista © riproduzione riservata