Il Napoli è la squadra europea che ha realizzato più gol su azione da calcio d’angolo (Gazzetta)

I calci piazzati sono uno dei marchi di fabbrica di Spalletti, che ci lavora tanto in allenamento. Il Napoli è primo in Serie A sia per gol da angolo che per tiri da corner

C’è una differenza che spicca più delle altre nei numeri di Milan e Napoli in campionato e riguarda i calci piazzati. Ne scrive la Gazzetta dello Sport in vista di Napoli-Milan di domenica sera, in campionato, preludio al doppio confronto ai quarti di Champions delle prossime settimane.

In questo campionato, il Milan non ha mai segnato su punizione ed è riuscito a centrare la porta solo tre volte da calcio d’angolo. La Gazzetta scrive:

“Prendiamo gli angoli. Il Milan nelle ultime partite batte molto spesso a rientrare, con un mancino (Bennacer) da destra e un destro (Tonali) da sinistra, e porta quasi sempre sei uomini in area. Theo resta al limite, dove è pericoloso, ma le soluzioni particolari – uno scambio in zona bandierina, un blocco a liberare Thiaw in area – sono piuttosto rare. Morale: solo Spezia, Cremonese, Samp e Torino hanno segnato meno del Milan da calcio piazzato. Il confronto con Spalletti è impressionante. Gol da angolo: 13-3 per il Napoli (primo in A). Tiri da corner: 80-47 per il Napoli (primo in A). Non c’è partita”.

I calci piazzati sono uno dei marchi di fabbrica del Napoli di Spalletti, scrive la rosea.

“È un altro dei marchi di fabbrica dell’artigiano Luciano Spalletti, che con il suo staff dedica un bel po’ di tempo sul campo nella preparazione delle palle da fermo. Cercando sempre di sorprendere l’avversario con qualche soluzione diversa, studiando ogni particolare”.

Il Napoli ha realizzato 15 gol su azione da calcio d’angolo, più di qualsiasi altra squadra europea.

“Se proprio si vuol cercare il pelo nell’uomo il Napoli sinora non ha espresso un giocatore capace di segnare su punizione diretta. Ma se valutiamo che su azione di calcio d’angolo la capolista ha realizzato 15 gol, più di ogni altra squadra nei maggiori campionati europei”.

Gli schemi su calcio piazzato, poi, favoriscono i gol anche dei difensori e dei centrocampisti. Nel Napoli, infatti, segnano un po’ tutti.

