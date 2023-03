Il derby ha lasciato la Roma senza difesa: contro la Samp Mourinho ha solo due centrali

Ibanez, Mancini e Cristante squalificati dal Giudice Sportivo. Karsdorp resterà fuori due mesi. Difesa a quattro o Spinazzola arretrato

Contro la Samp la Roma è senza difesa. Mourinho ha solo due centrali a disposizione: Smalling e Llorente. Il derby ha decimato la squadra. Ieri il Giudice Sportivo ha fermato per un turno Ibanez, Mancini e Cristante. La Roma è in emergenza per la partita del 2 aprile, la prima dopo la sosta, aggravata dalla squalifica di Kumbulla, che deve scontare il doppio turno dopo l’espulsione contro il Sassuolo.

Non solo: si ferma anche Karsdorp, che nel derby aveva riportato la rottura del setto nasale e ieri è stato sottoposto ad un intervento chirurgico di artroscopia al ginocchio sinistro in seguito alla lesione del menisco. Il Corriere dello Sport scrive:

“Gli è stata asportata un’altra porzione di menisco interno, con una sutura meniscale. Il ginocchio è lo stesso che era stato operato il 19 settembre. Per lo stesso motivo sempre il professor Georg Ahlbäumer è intervenuto presso la Klinik Gut di St. Moritz, alla presenza del medico sociale della prima squadra Costa. Karsdorp resterà nella clinica svizzera per alcuni giorni e inizierà a breve il ciclo di riabilitazione. Resterà fuori circa due mesi, il finale di stagione è compromesso, poche settimane dopo essere stato reintegrato”.

Contro la Sampdoria, dunque, la Roma è senza difesa.

“Mourinho potrebbe giocare con la difesa a quattro (quindi con due centrali), oppure arretrare Spinazzola tra i tre del pacchetto arretrato”.

I laterali saranno Zalewski, poi Spinazzola o El Shaarawy. Promossi i Primavera Keramitsis e Oliveras, ma non per giocare dall’inizio.

“Non sarà facile ripartire, il derby ha lasciato il segno”.

