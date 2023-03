Il Bari è nella top ten per media spettatori nelle seconde divisioni europee

In Italia si piazza al’ottavo posto dopo Inter, Milan, Roma, Lazio, Napoli, Juventus e Fiorentina davanti al Lecce

Il Bari, tramite i canali ufficiali, sottolinea il sostegno dei suoi tifosi celebrando la media spettatori nella top ten delle seconde divisioni e ottava in Italia. L’entusiasmo per il ritorno in Serie B, dopo il fallimento, ha riportato la gente al San Nicola, manifestando tutto il loro amore per la squadra. La società scrive:

“Bari 8a piazza in Italia, oltre 375.000 presenze in stagione. Ben 375.925 presenze in 15 gare giocate. Con la media di 25.062 spettatori il San Nicola si conferma l’impianto più frequentato della Cadetteria precedendo il ‘Marassi’ di Genova (368.308 totali, 24.554 di media, con una quota abbonati di 20.239 a fronte dei 7.651 abbonamenti sottoscritti dai supporter pugliesi); più distaccati il ‘Barbera’ di Palermo (291.589 totali) e l’ ‘Unipol Domus’ di Cagliari (194.638 totale dopo 15 gare interne dei sardi). Anche il record stagionale di Serie B, ben 48.877 spettatori (7° miglior risultato assoluto italiano in stagione), è stato centrato dall’impianto di via Torrebella il giorno di Santo Stefano contro il Genoa e difficilmente potrà essere superato se non dallo stesso San Nicola”. Bari tra le migliori otto d’Italia “Numeri incredibili per l’impianto barese che si posiziona all’8° posto nelle speciali classifiche italiane di affluenza totale e media dietro a Inter, che ha superato il 1 milione di presenze, Milan, Roma, Lazio, Napoli, Juventus e Fiorentina, proprio davanti ad un’altra pugliese, il Lecce (320.489 totale con una media di 24.653); nessun’altra squadra della massima serie ha ancora superato quota 300.000 spettatori in stagione”.

Nella top ten delle seconde divisioni “Ma i numeri dell’Astronave fanno rumore anche a livello europeo piazzando il pubblico biancorosso nella Top Ten tra i dati spettatori delle Seconde Divisioni per media presenze, classifica dove la ‘Zweite Liga’ tedesca e la ‘Football League Championship’ inglese la fanno da padrone: la speciale classifica è infatti comandata dall’Amburgo (52.465) seguita da Kaiserslautern (38.788), Sunderland (38.017), Hannover (31.842), Norimberga (29.420), ST. Pauli (29.304), Sheffield United (28.669), Düsseldorf (27.556), Norwich (26.859) quindi Bari”.

