I 13 gol e 15 assist di Kvara sono una galleria di arte moderna (CorSport)

Quelli come lui fanno bene al calcio, sono patrimoni universali che un po’ ricordano Diego. Un fenomeno che va oltre le leggi della fisica

Dopo il gol segnato contro l’Atalanta, Kvara è stato paragonato a Maradona. È stato lo stesso allenatore del Napoli, Luciano Spalletti, a dichiarare, al termine del match, che la rete segnata dal georgiano è stata una rete alla Diego. Il Corriere dello Sport oggi dedica a Kvara un’intera pagina: Kvara porta sulle spalle il 77, ma fa cose che soltanto i numeri 10, cose di un altro pianeta.

“I fenomeni vanno oltre le leggi della fisica e della natura, le aggirano a suon di dribbling, veroniche che strapazzano i luoghi comuni e pure i sensi di appartenenza, perché quelli come Kvara fanno bene al calcio, sono patrimoni universali che un po’ ricordano Diego. Nei suoi tredici gol, nei suoi quindici assist, in questa galleria di arte moderna, c’è il football universale che va dal no look di Verona per mandare Zielinski in porta, alla diavoleria con il Liverpool per regalare a Simeone il tap in, all’accelerazione di Cremona per offrire a Lozano la felicità o nella scucchiaiata contro la Juventus per atterrare da Osimhen: c’è, spesso, il senso d’altruismo in questo filantropo che annusa l’aria, sente la porta, la vede e però, senza farsi (sempre) travolgere dall’istinto, provvede ad apparecchiare la festa per gli altri”.

Persino Marco Van Basten è rimasto impressionato dal gol di Kvara contro l’Atalanta, una fotografia del perfetto gol scudetto, scrivevamo nell’immediato post partita.

Incredibile vedere come ha messo a sedere i difensori dell’Atalanta, inermi di fronte alla sua corsa. Su La Stampa, Gigi Garanzini ha chiamato in causa le statuette dei pastori di San Gregorio Armeno.

“Si è già visto, anzi rivisto di che pasta è fatto il Napoli. Ci ha messo un po’ a eliminare le scorie laziali, pur senza mai correre rischi: e sul capolavoro di Kvara i difensori dell’Atalanta parevano le statuine di San Gregorio Armeno. Ma provateci voi quando il Napoli alza le cadenze e quei due là davanti ti puntano in velocità”.

Kvara è persino impegnato in politica, a supporto della sua Georgia, dove ormai è diventato un eroe. Il georgiano del Napoli è unico e il suo valore ormai aumenta partita dopo partita.

