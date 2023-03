Gigi D’Alessio e Clementino hanno reso l’inno di Mameli una canzone da matrimonio

Damascelli sul Giornale: “entrambi gli inni sono stati brutalizzati. Ellynora, una delle mille reduci di Amici, ha brutalizzato quello inglese”

Dell’inno di Mameli neomelodico abbiamo scritto ieri sul Napolista, oggi ci ritorna Tony Damascelli su Il Giornale

L’inno nazionale è una cosa seria.

Entrambi gli inni sono stati brutalizzati nello spettacolino che ha preceduto il calcio d’inizio di Italia-Inghilterra.

Ellynora, una delle mille reduci di Amici e finalista di Una voce per San Marino, la quale ha praticamente distrutto l’inno del regno unito, tra lo sbalordimento dei calciatori di Southgate.

La versione del duo italiano è stata in linea con il cabaret, D’Alessio e Clementino, invitati all’evento dal presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis, hanno rappato il nostro inno rendendone il testo e la musica come una esibizione da festa di matrimonio, concludendo il canto con un «Sì» che non risulta affatto nello scritto del Mameli.

