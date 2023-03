Gasperini: «Il Napoli può aprire un ciclo, ha una società che cerca di migliorarsi»

In conferenza: «L’episodio e la bravura di Kvara hanno cambiato la partita. Anche il Napoli ha tirato poco in porta»

Gasperini in conferenza stampa:

La prima parata di Gollini al 72esimo.

«Anche il Napoli non ha tirato molto, ha fatto gol in una situazione in cui abbiamo perso palla. È stata una partita molto controllata, molto tirata come succede di questi tempi. Purtroppo quell’episodio, la bravura di Kvara che ha cambiato la partita. Potevamo far qualcosina meglio nelle ripartenze. Abbiamo fatto una buona gara. La squadra ha dimostrato personalità, anche dal punto di vista del comportamento. Recuperando Zapata e Muriel, con questo spirito possiamo giocarci il finale».

«Meglio fuori casa che in casa, è anche questione di caratteristiche.

Il Napoli può aprire un ciclo, ha una società che cerca di migliorarsi, il Napoli ha grandi chance anche in Champions, ovviamente contano sempre i sorteggi.

«Rrahmani è saltato bene sul secondo gol, ci sta. C’è stato un periodo in cui eravamo forti di testa e sulle palle inattive, ora non sta succedendo e questo ci penalizza un po’».

«Lasciavamo un po’ più di spazio in alcune zone del campo. Nel primo tempo non era facile costruire per il Napoli, in quello siamo stati bravi. Sul primo gol più che una palla persa forse c’è stato un rimpallo o una pressione. Kvara è stato bravissimo».

