De Laurentiis: «Se le regole del calcio fossero diverse, lo scudetto lo avremmo vinto altre volte»

Al Premio Bearzot: «A fine stagione sarà una super festa. Spalletti resterà a Napoli. I giocatori? C’è sempre la proposta indecente, i numeri li fanno gli altri»

Quest’oggi al Maschio Angioino è andata in scena la cerimonia per il Premio Bearzot al tecnico del Napoli Luciano Spalletti. Durante la premiazione ha parlato anche il presidente del club partenopeo Aurelio De Laurentiis che ha detto la sua in merito allo scudetto, che per il Napoli sembra davvero molto vicino. A detta del presidente se le regole nel calcio fossero diverse il Napoli avrebbe già vinto lo scudetto in passato. Di seguito le parole di De Laurentiis:

«Se le regole del calcio fossero diverse forse lo scudetto lo avremmo portato a Napoli già altre volte. A fine stagione sarà una super festa. Spalletti resterà a Napoli. Dei giocatori restano tutti? C’è sempre la proposta indecente, i numeri li fanno gli altri. Noi aspettiamo. Sono dei ragazzi straordinari. I miei contratti sono unici, vengono dal cinema, quindi nessuno si muove se noi diciamo di no. Vedremo»

