Cori antisemiti nel derby, la Procura Figc acquisirà i video

Il procuratore federale della Figc, Giuseppe Chinè acquisirà i video e gli audio dei cori di matrice antisemita registrati dal personale della polizia della Questura di Roma, domenica durante il derby all’Olimpico. Nella gara tra Roma e Lazio sono stati intonati diversi cori antisemiti soprattutto dalla frangia biancoceleste. Il procuratore ha quindi deciso di intervenire sulla questione ed acquisirà tutto il materiale necessario per prendere posizione sulla vicenda.

L’acquisizione avviene sulla base della delega del giudice sportivo della serie A, che ha chiesto un supplemento di indagine sui cori di matrice antisemita della curva nord della Lazio. In questi giorni la presidente della Comunità Ebraica di Roma, Ruth Dureghello ha denunciato l’episodio sui social:

«Una curva intera che canta cori antisemiti, un ‘tifoso’ in tribuna con la maglia Hitlerson e il numero 88 e noi, come sempre, gli unici a indignarci e a protestare. Possibile che tutti continuino a far finta di nulla?».

La Dureghello ha ricevuto la solidarietà di esponenti delle forze politiche e del Ministro per lo sport Andrea Abodi che già nei mesi scorsi aveva assicurato massima collaborazione nella lotta all’antisemitismo negli stadi. Nella giornata di ieri il ministro ha affermato:

«Impossibile far finta di nulla. Farò la mia parte, come sento il dovere di fare. Il rispetto è dovuto e non è negoziabile».

