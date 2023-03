Contro il Torino Spalletti conferma i titolarissimi. Lozano nel tridente (CorSport)

Il tecnico schiera la stessa formazione vista in Champions League con l’Eintracht. In difesa torna Mario Rui dopo i due turni di squalifica

Contro il Torino, Luciano Spalletti schiererà lo stesso Napoli visto in Champions contro l’Eintracht con una sola novità: il ritorno di Lozano da titolare. Il Corriere dello Sport scrive:

“Dal punto di vista dei cambi, l’idea è che la squadra sarà molto simile a quella che mercoledì ha cominciato in Champions. Una novità in vista: Lozano al posto di Politano, nel tridente”.

Spalletti non avrà a disposizione Raspadori e Demme e non ci sarà nemmeno Marfella, a causa di una tendinopatia: al suo posto, come terzo portiere, ci sarà Idasiak. Queste le possibili scelte di formazione, quindi:

“Per quel che riguarda gli uomini candidati a cominciare la giornata torinese dal primo minuto, la formazione titolare dovrebbe presentare Meret in porta; una linea difensiva a quattro con Di Lorenzo, Rrahmani, Kim e Mario Rui (al rientro in campionato dopo le due giornate di squalifica); il centrocampo filastrocca Anguissa-Lobotka-Zielinski. E il tridente Lozano, Osimhen, Kvaratskhelia”.

Subito dopo la partita, i sedici convocati tra le fila del Napoli raggiungeranno le rispettive Nazionali.

