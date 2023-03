I convocati del Napoli contro il Torino: torna Raspadori, out Demme

L’attaccante italiano è fermo ai box dallo scorso mese in seguito ad una distrazione di secondo grado

In vista della trasferta di Torino il Napoli ha diramato la lista dei convocati per la sfida contro la squadra di Juric. Novità importante per la squadra di Spalletti che finalmente ritrova Raspadori nei convocati in vista della delicata sfida contro il Torino. L’attaccante italiano è fermo ai box dallo scorso mese in seguito ad una distrazione di secondo grado. Dopo aver saltato entrambe le gare di Champions League, Raspadori verrà reinserito gradualmente all’interno dello scacchiere di Spalletti.

I giocatori che non prenderanno parte alla trasferta nel capoluogo piemontese sono: il centrocampista Diego Demme, infortunatosi questa mattina e il terzo portiere Marfella. Per sostituire il portiere è stato convocato Idasak. Di seguito la lista integrale dei convocati del Napoli:

Portieri: Gollini, Idasiak, Meret

Difensori: Bereszynski, Di Lorenzo, Mario Rui, Kim, Olivera, Ostigard, Juan Jesus, Rrahmani, Zedadka

Centrocampisti: Anguissa, Elmas, Gaetano, Lobotka, Ndombele, Zerbin, Zielinski

Attaccanti: Kvaratskhelia, Lozano, Osimhen, Politano, Simeone

