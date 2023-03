Collina rimprovera l’arbitro di Liverpool-Manchester 7-0: ha concesso solo 3 minuti di recupero

Sui giornali inglesi. Il capo degli arbitri Fifa: il recupero va applicato in maniera uniforme, soprattutto in tornei dove la differenza reti può essere decisiva

La notizia è sui giornali inglesi, compreso il Times. Pierluigi Collina, il capo degli arbitri della Fifa, ha detto che Andy Madley non ha concesso abbastanza recupero alla fine di Liverpool-Manchester United 7-0.

Scrive il Times:

Sei dei sette gol sono arrivati nel secondo tempo, ma Madley ha concesso solo tre minuti in più. Anche se la Premier League non sta ancora adottando l’approccio rigoroso avuto dalla Fifa al Mondiale, Collina ritiene che ad Anfield si sarebbe dovuto giocare di più, soprattutto perché la differenza reti è un fattore importante nella classifica della Premier League.

Queste le parole di Collina:

“Lo scorso fine settimana, dieci partite sono state giocate in Premier League e quattro partite hanno superato i 100 minuti. Due partite si sarebbero dovute giocare di più ma erano sul 7-0 e sul 4-0 [Brighton-West Ham United] e l’arbitro probabilmente ha deciso di non considerare il tempo aggiuntivo dato con precisione.

“Sei gol sono stati segnati nel secondo tempo [ad Anfield]. Posso capire che dare tanto recupero possa risultare difficile quando si è sul 7-0. Ma se per il regolamento la differenza reti è rilevante per la classifica, alla fine anche un gol segnato o non segnato può risultare decisivo”.

Il Times ricorda che in Liverpool-United ci sono state dieci sostituzioni, poi gli infortuni, le esultanze e le decisioni del Var.

Un’altra partita in Premier League nel fine settimana ha avuto 14 minuti di tempo aggiunto rispetto ai quattro di Anfield (tre nel secondo tempo e uno nel primo).

Collina ha detto che in futuro la Fifa potrebbe anche varare la regola della misericordia.

“Forse in futuro potremmo considerare di dire che il recupero non deve essere dato alla fine della partita se c’è una differenza maggiore di X gol tra le due squadre, ma lo stabiliremmo con una norma”, ha aggiunto Collina.

“Ora è buonsenso, ma il buonsenso non è buonsenso se danneggia qualcuno. In Spagna-Costa Rica al Mondiale, la Spagna stava conducendo 6-0 e furono concessi otto minuti di recupero.

“La Spagna ha segnato un altro gol nel recupero e quel gol sarebbe potuto essere decisivo per la qualificazione della Spagna o del Costa Rica”.

