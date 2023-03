Champions, i tifosi del Milan: “perché i nostri biglietti sono più cari di quelli di Inter-Benfica?”

Polemica per la Champions. La vera differenza è in tribuna, si arriva a 104 euro di differenza. Nei popolari i prezzi sono pressoché simili.

Tra i tifosi del Milan è polemica per biglietti per i quarti di finale di Champions League. I rossoneri si sono lamentati dell’eccessiva differenza tra il costo del biglietto per la sfida con il Napoli e quello che l’Inter ha messo a listino per la sfida contro il Benfica, come scrive La Gazzetta.

“Il riassunto della polemica dei milanisti è in una domanda sempre più frequente sui social: “Come mai i nostri biglietti costano più di quelli riservati ai nerazzurri?”. Contesto: quarti di Champions, Milan-Napoli e Inter-Benfica, stesso stadio e stessa competizione, solo che i prezzi dei biglietti per i tifosi milanisti sono molto più alti rispetto a quelli dei rivali”.

Andando a verificare, si nota che la forbice tra le due partite riguarda la parte centrale di San Siro e non le curve. Nei settori “popolari” il costo del tagliando è di 59 euro, per il secondo arancio, contro i 55 dei nerazzurri. Nel primo settore arancio il prezzo è praticamente identico: 99 euro. La grande differenza si evidenzia nelle tribune. Settore rosso ha un differenza di 104 euro: 389 per Milan-Napoli, 285 per Inter-Benfica.

