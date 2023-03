Bereszynski: «Non credo di poter rientrare contro il Milan»

Alla Tv polacca: «Forse recupererò per la prossima partita di campionato, forse no. Tutto dipende dai test che saranno fatti a fine settimana»

Il difensore del Napoli, Bereszynski, ha rilasciato un’intervista a Tvp Sport dal ritiro della Polonia. Tra gli argomenti trattati, c’è il recente infortunio subito in Nazionale che lo terrà lontano dal campo per un po’. Il terzino del Napoli annuncia che il recupero non sarà veloce e dichiara che non sa se riuscirà a prendere parte alla prossima partita di campionato della squadra di Spalletti contro il Milan. Di seguito le sue parole:

«Ci vorrà ancora del tempo. Sapevo fin dall’inizio, praticamente dalla prima diagnosi, che sicuramente non avrei giocato in questo ritiro. Probabilmente questa lotta contro il tempo continuerà questa settimana, forse riusciremo ad arrivare alla prossima partita di campionato, forse no. Non si sa, perché tutto dipende dai test che verranno effettuati a fine settimana».

Bereszynski ha poi aggiunto sulla prossima partita del Napoli contro il Milan:

«La mia è una corsa contro il tempo per tornare nuovamente a disposizione: non so se riuscirò a farcela per la prossima giornata di campionato contro il Milan, tutto dipenderà dall’esito degli esami ai quali mi dovrò sottoporre nei prossimi giorni».

Il calciatore del Napoli dunque non appare molto ottimista sulla possibilità di un recupero a stretto giro. Un vero peccato, visto il momento delicato e ricco di impegni della stagione.

