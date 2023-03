Battaglia Procura Figc-Juve sulla carta segreta: impugnata la sentenza del Tar

Come annunciato ieri, la Procura Figc ha impugnato al Consiglio di Stato la decisione del Tar per non mostrare alla difesa della Juventus la carta segreta Covisoc. La procura federale agisce affinché il processo sportivo arrivi a compimento con il terzo grado di giudizio al Collegio di Garanzia del Coni, ritenendo intempestivo il ricorso alla giustizia amministrativa.

in settimana il Tar del Lazio ha accolto il ricorso presentato da Fabio Paratici e Federico Cherubini: in pratica la lettera della procura federale alla Covisoc con i chiarimenti interpretativi sulla vicenda delle plusvalenze sarebbe dovuta essere consegnata ai legali delle difese. La carta segreta è la ‘nota 10940’ datata 14 aprile 2021 nella quale la Covisoc chiedeva delucidazioni sull’argomento. Per la Juventus tale documento rappresenta il reale inizio delle indagini e perciò ritenuta grado di inficiare l’inchiesta della procura federale che si sarebbe svolta non secondo i tempi ammessi dalla procedura.