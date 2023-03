Barthez: «Maignan? La Nazionale è una cosa molto diversa dai club»

A Le Parisien: «Giocherà contro il meglio degli altri Paesi, per lui non è più il tempo di imparare. Donnarumma? Il gol di Coman il problema è la sua tecnica».

Il portiere della Nazionale francese campione del mondo nel 1998, Fabien Barthez, ha rilasciato un’intervista a Le Parisien. Barthez parla dell’addio alla Nazionale di Hugo Lloris e Steve Mandanda e dell’ascesa di Mike Maignan come numero uno. In generale, parla di come si è evoluto il ruolo del portiere, della mania di preferire portieri molto alti, che possano riempire lo specchio della porta. Una mania che considera “disgustosa” e controproducente.

Su Lloris e Mandanda:

«Parliamo di due portieri leggendari, due ragazzi d’oro. Hugo è il detentore del record delle nazionali, nei Blues era il numero uno. Non è la stessa cosa essere in campo o stare seduti in panchina. Sono riusciti, per quasi quindici anni, a rimanere competitivi».

Barthez commenta la designazione di Maignan come numero uno della Francia:

«Sta per festeggiare il suo 28esimo compleanno. Peccato che abbia perso la Coppa del Mondo. Avrebbe potuto assimilare meglio la dimensione di un tale evento. Detto questo, non posso ancora giudicarlo a livello internazionale. Inizia una nuova avventura. Non è più tempo di imparare».

Essere bravi in un club non è sufficiente? Devi essere in grado di riprodurre le prestazioni nella Nazionale? Barthez:

«Assolutamente. Negli ultimi tre anni, Mike ha scalato i ranghi a pieni voti. Ma non l’abbiamo mai visto a questo livello di concorrenza».

La sua scarsa esperienza internazionale può rivelarsi problematica?

«Suppongo di no, ha tanto talento. È bello da veder giocare. Ci sono anche altri parametri da prendere in considerazione. Il modo di vivere gli eventi. Si gioca con il meglio del proprio Paese contro il meglio della nazione avversaria. Questo non succede sempre nei club».

Maignan è uno specialista dei calci di rigore. E’ un vantaggio? Barthez:

«Per me, sai, i tiri in porta… Sono stato un portiere, conosco il lavoro. Non devi dirmelo. Parliamo di una guerra psicologica. Sono stato in grado di entrare in questo piccolo gioco, a volte con felicità e a volte no. Alla fine, se il tiro è eseguito bene, diventa un gol. D’altra parte, questa mania dei tiratori di fermare la loro corsa e poi segnare mi fa infuriare. Sono un protettore dei portieri. A questo punto rimuoviamo i portieri. Io sostengo un po’ più di equità. Attualmente, tutte le probabilità sono dalla parte del tiratore».

Dietro Maignan, ci sono Areola, Samba o anche Chevalier o Meslier. Come li trovi?

«Mi piacciono. Il problema non esiste. Biasimo la pratica di aver prodotto in Francia, così come all’estero, portieri omologati e privi di creatività. Stiamo andando nella direzione sbagliata. Negli ultimi quattro o cinque anni, troppi tecnici hanno fatto una campagna per portieri di 1,95 m che potrebbero occupare spazio nella porta. Non ho nulla contro di loro, inoltre, il numero 1 al mondo è, ai miei occhi, Thibaut Courtois che è alto 2 m. La cosa principale in un portiere è portare fiducia ed efficienza. Prendi Anthony Lopes. È alto 1,84 metri ma, senza di lui, il Lione non giocherebbe allo stesso modo. Al contrario, Donnarumma è alto quasi 2 metri e non sta vivendo un anno eccezionale al Psg. Chevalier è anche molto alto, ma lo trovo dinamico e presente sulle palle aeree».

Stai puntando il dito contro l’errore di Donnarumma all’andata contro il Bayern Monaco? Barthez:

«Questa fase del gioco illustra le qualità e i difetti di un portiere della sua taglia. Sul gol di Coman, il problema non viene dal suo tempo di reazione, ma dalla sua tecnica. Non era quella giusta. Avrebbe dovuto mettere il piede invece di voler prendere la palla con la mano. Un portiere più piccolo, con più istinto e tecnica, avrebbe potuto fermarlo».

Ci sentiamo sollevati…

«Mi fa piangere. Stiamo facendo un errore enorme abbandonando sul ciglio della strada, sacrificando, portieri di 1,85 o 1,86 metri. Diamo una possibilità al talento. Ho la triste impressione di vedere gli stessi errori dei primi anni 2000 accadere di nuovo, quando era necessario che i giovani fossero alti e corressero veloci. Atleti veri, insomma. Quanto misurano Messi, Neymar o anche Kylian Mbappe? Non 1,90 m! Questo non impedisce loro di essere i migliori. L’osservazione vale anche per Griezmann, che non è stato trattenuto in diversi centri di formazione perché considerato troppo piccolo. Dobbiamo smettere di cercare di standardizzare tutto. All’età di 16 o 17 anni, la dimensione di un portiere non dovrebbe essere un ostacolo alla sua futura carriera. Penso che sia disgustoso».

