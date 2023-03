Arsenal sprecone: ha speso 340 milioni per acquistare giocatori poi persi a 0

Lo scrive il Sun: da quando c’è Arteta in panchina, il club ha speso milioni di sterline per giocatori che poi ha lasciato andare senza incassare un centesimo

Sul Sun di parla anche dell’Arsenal di Mikel Arteta, primo in Premier a otto punti dal Manchester City di Guardiola. Tuttavia sul quotidiano inglese non si parla tanto di prestazioni sul campo quanto di gestione della rosa.

Secondo il Sun infatti, da quando Arteta è sulla panchina dei Gunners, il club ha perso 340 milioni da possibili trasferimenti. Per spiegare meglio, sommando il valore dei giocatori che hanno lasciato la squadra con trasferimenti a parametro zero e/o con rescissioni del contratto si arriva alla cifra di 340 milioni di sterline. Questa è più o meno la cifra che l’Arsenal non ha incassato da quanto lo spagnolo allena i Gunners.

“Se Pepe lascerà l’Arsenal quest’estate, i Gunners avranno perso 340 milioni di sterline di acquisti senza recuperare un centesimo da quando Arteta è in panchina“.

Nicolas Pepe potrebbe essere l’ultimo di una lunga lista di giocatori arrivati all’Arsenal per cifre astronomiche che infine lasciano il club senza che questo incassi un centesimo.

Insieme a Pepe ci sono Ozil, fresco di addio al calcio giocato. Il tedesco di origini turche arrivato nel 2013 per 42 milioni di sterline ha rescisso il suo contratto sei mesi prima del 2021. Stessa sorte per Aubameyang e Lacazette.

Anche Mkhitaryan ha avuto la stessa parabola: arrivato tramite uno scambio con lo United al posto di Alexis Sanchez, “è stato spedito alla Roma in prestito 18 mesi dopo e il club italiano lo ha riscattato la stagione successiva quando l’Arsenal ha annullato il suo contratto di comune accordo nel settembre 2020“.

Shkodran Mustafi, vecchia conoscenza della Serie A. Si è fatto conoscere alla Sampdoria, acquistato dall’Arsenal nel 2016 per 35 milioni di sterline, ha infine annullato il contratto di comune accordo nel febbraio 2021.

Gli altri nomi sono Papastathopoulos, Kolasinac, Héctor Bellerín, Calum Chambers e David Luiz.

