Ancelotti: «Resterei al Real Madrid a vita, mi godo ogni giorno qui»

In conferenza stampa: «Se il club mi vuole per tre mesi, allora mi godo tre mesi. Se sono tre anni, tre anni».

Carlo Ancelotti è intervenuto in conferenza stampa per parlare del Clásico di domani, al Camp Nou. Un duello decisivo per la lotta al titolo de La Liga e anche per il suo futuro sulla panchina del Real Madrid. Di seguito le parole di Ancelotti sul Clasico:

La sua permanenza al Real:

«E’ una valutazione che deve fare la società, ma ho già detto che resterei qui tutta la vita, ma è impossibile. Voglio continuare e spero che sarà così. Quello che decide la società non è importante, perché mi diverto ogni giorno. Se il club mi vuole per tre mesi, allora mi godo tre mesi. Se sono tre anni, tre anni».

Sarebbe giusto se lasciasse il club per non aver vinto campionato, coppa o Champions?

« Sono convinto che vinceremo qualcosa in questa stagione, quindi l’argomento è chiuso».

Se il Real Madrid non vince al Camp Nou, il campionato è finito?

«Non lo so. Pensiamo solo a vincere domani, io voglio solo vincere e se non vinciamo ci penseremo dopo».

Lo sorprende quando dubita di Modric e Kroos

«Mi sorprende che siano messi in dubbio, perché sono i migliori».

Quale titolo pensi di poter vincere?

«I dati dicono che siamo in svantaggio in campionato e in Coppa, ma non in Champions. Domani possiamo ridurre lo svantaggio in campionato».

Si prospetta una partita simile a quella della Copa del Rey

«È molto difficile dire quale partita vedremo domani, ogni partita ha la sua storia. Il Barcellona ha difeso molto in Coppa perché è passato in vantaggio. La partita può essere diversa a seconda di quello che succede».

Pianificazione per domani

«Giocheremo offensivi ma senza rischi».

Il Barça e il suo stile attuale

«E’ una squadra molto solida in difesa, hanno subito pochissimi gol. Hanno avuto un impegno difensivo importante che gli ha permesso di vincere quando hanno sofferto un po’ più del normale»..

Vinicius nei clasico

«Ha avuto più difficoltà nelle ultime partite, ma Vinicius è sempre Vinicius. La sua mobilità può aiutarlo a tirare fuori il meglio da domani. Sto pensando di metterlo a destra»..

Come vedi il Barcellona e se hai ancora paura di queste partite?

«Dobbiamo vedere il Barça come un leone, non come un gatto. Se lo vediamo come un gatto, sembra che stiamo andando a una festa. Giocheremo contro una grande squadra e un importante partita. In queste partite c’è sempre la paura, certo, ma è normale. È paura, nervosismo… Per me le due ore prima sono le peggiori»..

Come vedi la squadra?

«Dal 22 gennaio ad oggi la squadra ha fatto molto bene. Siamo in un buon momento, siamo molto motivati ​​ed entusiasti. I dati fisici sono molto buoni e sotto l’aspetto tecnico e tattico siamo migliorati molto, stiamo meglio in difesa penso che possiamo fare molto bene»..

Ancelotti su Militao:

«Potrei perdere credibilità se dico che Vinicius è il miglior attaccante del mondo e Militao il miglior difensore del mondo, ma è la verità. Sono onesto. A Militao non manca niente. L’unico difetto che ha è che non è sempre concentrato al cento per cento. E un altro difetto, che non è così bello».

