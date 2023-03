Adidas sta cercando di bloccare il logo di Black Lives Matter: «è troppo simile al nostro»

Adidas contro il Black Lives Matter. Non tanto per questioni ideologiche, ma più che altro meramente commerciali. “La multinazionale tedesca ha chiesto all’ufficio per la registrazione dei marchi degli Stati Uniti di bloccare la registrazione del logo della Black Lives Matter Global Network Foundation, l’organizzazione non profit nata dal movimento Black Lives Matter, che si occupa dei diritti delle persone afroamericane ed è diventato famoso in tutto il mondo per le proteste contro il razzismo e la violenza della polizia nella primavera del 2020″, scrive Il Post.

Adidas has taken court action to block a trademark filed by Black Lives Matter for its “Three-Stripe” logo.

Per the court filings made on March 27th, Adidas claims the Black Lives Matter stripes are too similar to its own.

