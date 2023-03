Abodi con 24 ore di ritardo: «Le parole di Ceferin sono un autogol»

A Sky Sport: «Sul tema della sicurezza non si scherza. Parlare così, da lontano, mi è sembrato un passaggio a vuoto»

Il ministro dello Sport, Andrea Abodi ha parlato a Sky Sport dopo il caos di ieri a Napoli, è con 24 ore di ritardo si è accorto delle parole del presidente della Uefa Aleksander Ceferin, che nei giorni scorsi aveva criticato le autorità italiane minacciando di non far giocare più partite nel capoluogo campano:

«La situazione non è tollerabile. Dobbiamo dircelo, se qualcosa di simile dovesse accadere in futuro, cambieremo le regole e sposteremo la partita in un altro posto».

Le parole di Abodi si aggiungono a quelle del sindaco di Napoli, Manfredi, che nelle ultime ore si è scagliato contro il presidente Uefa. Di seguito le parole del Ministro dello Sport e dei giovani:

«È talmente grave e talmente annunciato che, condividendo la decisione assunta anche di concerto con il ministro Piantedosi, sono rimasto sorpreso, e non poco, dalle dichiarazioni rilasciate nei giorni scorsi da Ceferin».

Continua Abodi dicendosi sorpreso per diverse ragioni e afferma che le parole di Ceferin sono un autogol:

«Sono rimasto sorpreso per tante ragioni. Credo alla differenza e al rispetto dei ruoli, alla collaborazione – aggiunge Abodi -. Sul tema della sicurezza non si scherza. Parlare così, da lontano, mi è sembrato un passaggio a vuoto. Se dovessi usare una metafora calcistica, parlerei di un autogol».

