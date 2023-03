A Napoli fischi all’inno inglese, Rice porta l’Inghilterra in vantaggio

Fischiare l’inno nazionale avversario è uno degli atti più antisportivi e incivili che possano compiersi in uno stadio

Fischiare l’inno nazionale avversario è uno degli atti più antisportivi e incivili che possano compiersi in uno stadio. Nell’ascolto dell’inno della opposta fazione c’è il senso del rispetto per l’avversario, ossia l’abc dello sport. È avvenuto questa sera al “Maradona”: momento molto brutto, di cui ci siamo vergognati. Dopodiché è stato il momento della partita che la Nazionale di Southgate ha sbloccato al 13esimo con Rice sugli sviluppi di un calcio d’angolo su cui Donnarumma non è uscito.

Queste le formazioni di Italia-Inghilterra.

ilnapolista © riproduzione riservata