Vieri: «Spalletti mi fece vedere i video dei gol di tutte le sue squadre»

Alla BoboTv: «Gli stessi gol che il Napoli fa oggi, li faceva fare già 7- anni fa allo Zenit. La palla come la propone oggi su Osimhen, la faceva già allora»

L’ex calciatore e ora opinionista tv Bobo Vieri, ha parlato del tecnico del Napoli, Luciano Spalletti, in una delle puntate della sua BoboTV.

Il racconto è relativo al periodo in cui viveva a Miami, negli Stati Uniti d’America, e Spalletti andò a trovarlo: “La mattina veniva a vedermi giocare a foot-volley. Una volta l’ho fatto perfino giocare, ma era inguardabile“.

“Un giorno Spalletti mi disse: vieni con me, ti faccio vedere un po’ di video. Così andai nella sua camera d’Hotel, lui mise la cassetta e mi fece vedere tutti i gol delle sue squadre, tutti i gol, compresi quelli segnati quando allenava in Russia. Ebbene, vi posso dire una cosa? Gli stessi gol che il Napoli fa oggi, li faceva fare già 7- anni fa. La palla come la propone oggi su Osimhen, la faceva già allora“

ilnapolista © riproduzione riservata