«Van Gaal è completamente pazzo, una volta gli tirai una pallonata in faccia» (Demichelis)

L’ex giocatore del Bayern e ora allenatore del River: «Una volta vincemmo 3-0, lui negli spogliatoi prese a calci la porta, le borse, ci urlò: “Siete stati un disastro!”»

Il rapporto tra Van Gaal e i calciatori argentini non è mai stato dei migliori. Differenze che esistevano da anni, come accadde all’epoca tra Van Gaal e Juan Román Riquelme. In effetti, ha avuto problemi anche con Martín Demichelis attuale allenatore del River.

Lo riporta tn.com. Alla domanda su chi sia stato il peggior allenatore che ha avuto in carriera, Demichelis ha risposto:

«Ti dico che c’è un allenatore completamente pazzo: Van Gaal. Ha un atteggiamento eccessivo a volte».

Ha raccontato dei tempi del Bayern:

«Vi racconto due aneddoti. In una partita abbiamo vinto 3-0 e lui è entrato negli spogliatoi prendendo a calci la porta, le borse, non ha smesso di urlarci contro. “Siete stati un disastro!” Da vice-capitano l’ho fermato: ‘Smettila di insultare, abbi un po’ di rispetto’ . Nel secondo tempo ho giocato male e il giorno dopo è venuto a dirmi che avevo giocato male perché avevo perso il mio equilibrio emotivo».

In un altro degli aneddoti, Demichelis ha ricordato una discussione che hanno avuto:

«Se eri fuori per tre settimane per infortunio, avevi bisogno di altre tre settimane di allenamento prima di poter giocare di nuovo. Ecco cosa credeva. Mi sono operato alla caviglia, ho giocato in Nazionale ma Van Gaal non mi ha inserito in squadra. “Devi ancora recuperare del tutto”».

Continua l’ex centrale del Bayern

«Un giorno, in una partita contro le riserve, con lui come arbitro, il portiere me la passò, feci due passi e gli tirai il pallone in faccia. Gli è passato accanto. Ci fu un silenzio tremendo. “Chiedo a tutti che d’ora in poi nessuno la passi più a Demichelis”, disse. Siamo finiti a litigare negli spogliatoi ».