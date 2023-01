Koeman nuovo ct dell’Olanda: «Addio difesa a cinque, saremo diversi rispetto a Van Gaal»

«La mia idea è tornare al vecchio sistema, con quattro difensori e non più cinque, come ai Mondiali». Con lui suo fratello Erwin

Dopo l’ultimo Mondiale con Louis van Gaal, l’Olanda ha ufficialmente un nuovo commissario tecnico: Ronald Koeman.

L’allenatore olandese era stato già annunciato mesi fa (più precisamente ad aprile 2022) come successore di van Gaal ma solo oggi, lunedì 23 gennaio, il suo ingaggio è diventato ufficiale con la firma sul contratto e l’annuncio sui social. Per Koeman è un ritorno sulla panchina dell’Olanda: era già stato ct dal 2018 al 2020 prima di passare al Barcellona. Queste le parole di Koeman in conferenza stampa:

“Sarebbe fantastico se potessi raggiungere anch’io i risultati di Louis rimasto imbattuto per 20 partite, ma voglio farlo in modo diverso, specialmente nell’approccio tattico”, ha detto il tecnico nella prima conferenza stampa dopo l’assunzione dell’incarico”.

L’ex nazionale, che compirà 60 anni a marzo, ha firmato un contratto fino al 2026 per portare gli Orange agli Europei e ai prossimi Mondiali, anche se il suo primo impegno sarà la Final Four di Nations League, in programma il prossimo giugno proprio in Olanda e che vedrà protagoniste anche l’Italia, la Spagna e la Croazia, col sorteggio per le due semifinali che si terrà mercoledì prossimo, 25 gennaio, a Nyon.

«La mia idea è tornare al vecchio sistema, con quattro difensori e non più cinque, come ai Mondiali – ha spiegato Koeman -. Durante la Coppa del Mondo ci sono state molte volte in cui mi sono detto “questo si deve cambiare”. Ho guardato le partite della Francia con un occhio particolare e sono convinto che contro di loro (nel primo match di qualificazione a Euro 2024, a marzo, ndr) dovremo passare alla difesa a quattro. Comunque ne ho parlato con alcuni giocatori, loro opinione è importante”.

Koeman sarà assistito dal fratello Erwin che in passato e’ stato tra l’altro ct dell’Ungheria (2008-2012) e dell’Oman (2019), mentre Ronald è stato commissario tecnico solo dell’Olanda, tra il 2018 e il 2020, raggiungendo la finale della Nations League e qualificando la sua squadra a Euro 2020, dove pero’ il timone e’ passato a Van Gaal visto che lui aveva preferito andare a guidare il Barcellona.