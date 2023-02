Valdano su Jankto: «Mi vergogno per il calcio. Il suo è un atto di coraggio»

A El Tercer Tiempo: «Mi tolgo il cappello davanti a queste parole e mi vergogno per il calcio. Mi vergogno che questo sia uno dei primi casi, nel 2023»

Jorge Valdano dice la sua sul coming out di Jankto. Valdano, anche lui ex Sampdoria, ha commentato le dichiarazioni del giocatore dello Sparta Praga a El Tercer Tiempo su Movistar.

Fa i complimenti per la forza d’animo, ma Valdano constata che il calcio è ancora lontano da un vero cambiamento su questo tema:

«Mi tolgo il cappello davanti a queste parole e mi vergogno per il calcio. Mi vergogno che questo sia uno dei primi casi, nel 2023. C’è da vergognarsi ogni giorno. Questo è un atto di coraggio».

Per spiegare meglio il suo parere, Valdano fa il confronto con il calcio femminile:

«Le donne, in questo senso, ci hanno dato un’autentica lezione. Loro si sono approcciate al calcio in maniera molto più libera da pregiudizi rispetto a noi uomini e lo hanno reso molto più libero ogni giorno»

In un video sul suo profilo Instagram Jakub Jankto ha rivelato la sua omosessualità:

“Ciao, sono Jakub Jankto. Come tutti, ho i miei punti di forza, ho i miei punti deboli, ho una famiglia, ho i miei amici, ho un lavoro che da anni svolgo al meglio delle mie possibilità, con serietà, professionalità e passione. Come tutti gli altri. Anche io voglio vivere la mia vita in libertà. Senza paura. Senza pregiudizi. Senza violenza. MA con amore. Sono omosessuale e non voglio più nascondermi.“

