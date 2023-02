TicketOne: «I biglietti per Eintracht-Napoli sold out in 20 minuti»

A Radio Kiss Kiss Napoli: «Il caos biglietti è nato perché ci sono stati migliaia e migliaia di abbonati che si sono collegati».

Quanto successo stamattina per i biglietti del settore ospiti di Eintracht Francoforte-Napoli, valida per l’andata degli ottavi di finale di Champions League, ha fatto imbestialire i tifosi partenopei. Nonostante la vendita dei biglietti riservata agli abbonati sia partita questa mattina alle 10 ci sono stati diversi disservizi. A parlare, quest’oggi, dell’accaduto ci ha pensato il responsabile marketing di TicketOne. Lo ha fatto attraverso la trasmissione Radio Goal, in onda su Radio Kiss Kiss Napoli. Queste le sue parole sui biglietti di Eintracht Francoforte-Napoli:

«Tutto normale, non ci sono stati problemi. Mi piace ricordare la procedura d’acquisto che diventerà un pochino più complessa per via della regole dettate dalla Uefa. Bisognava collegarsi al sito Internet della SSC Napoli, riempire un modulo con tutta una serie di informazioni utili alla Uefa e alla polizia tedesca e quindi una volta riempito il modulo (ricordo che era una vendita riservata agli abbonati) veniva rilasciato un codice che ti dava diritto ad accedere all’acquisto, non all’acquisto sicuro. Con questo codice si andava sul sito Ticketone, dove è stata attivata una coda, che stamattina era di 7-8mila persone. In sostanza l’attività di vendita è stata normale, i biglietti sono finiti rapidamente, in meno di 20 minuti. Il caos biglietti è nato perché ci sono stati migliaia e migliaia di abbonati che si sono collegati. Il sito del Napoli fa questa distribuzione di codici, non c’entra in questo caso Ticketone».

Continua:

«Non c’è ancora una data per i biglietti della gara di ritorno del Maradona. Sono ancora disponibili alcuni biglietti per gli anelli inferiori di Curva e Distinti per Napoli-Cremonese».

