Stipendi Juventus, da quanto filtra saranno chiesti almeno altri -20 punti (CorSport)

Il procuratore Chiné è al lavoro sul filone dell’inchiesta relativo alle manovre stipendi, alle partnership opache e ai rapporti con gli agenti

Il procuratore capo della Figc, Chiné, lavora sul nuovo filone relativo all’inchiesta che coinvolge la Juventus, ossia quello relativo alle manovre stipendi. Il Corriere dello Sport scrive che, secondo quanto filtra dagli ambienti vicini alla Procura, Chiné è orientato a chiedere, nella migliore delle ipotesi, non meno di altri 20 punti di penalizzazione per il club bianconero. Sarebbe una nuova, incredibile stangata per il club che ha già visto scalare la sua posizione in classifica di 15 punti per la penalizzazione derivante dal caso plusvalenze.

“L’udienza al Collegio è prevista a inizio marzo, quando cioè la procura Figc dovrebbe aver già deferito la Juve (con un procedimento nuovo) per la manovra stipendi, le partnership opache e i rapporti con gli agenti. Da quanto filtra, arriverà una richiesta di -20 nella migliore delle ipotesi”.

Il Corriere dello Sport scrive anche della difesa che sta imbastendo la Juventus per presentare ricorso sul caso plusvalenze. Davanti al Collegio di Garanzia del Coni, il club bianconero punterà su un vizio di forma per provare a fare annullare la sentenza che ha portato alla penalizzazione di 15 punti in campionato. Secondo la Juve, la Procura Figc ha avviato il procedimento quando era già fuori tempo massimo per farlo.

“Le speranze di ribaltare la sentenza risiedono in un ‘vizio’. O almeno, quello che la Juventus ritiene essere tale e talmente importante da invalidare l’intero processo plusvalenze. I legali bianconeri contestano alla procura della Figc, fin dalla primavera scorsa, di aver avviato il procedimento fuori tempo massimo. E questa considerazione sarà il cuore del ricorso sulla legittimità al Collegio di Garanzia”.