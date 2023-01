Manovra stipendi Juve, la Procura Figc pronta a chiedere altri 15 punti di penalizzazione (CorSport)

Si preannuncia un nuovo deferimento ed ad una sanzione pecuniaria «da uno a tre volte l’ammontare illecitamente pattuito o corrisposto»

La Procura Figc è pronta a penalizzare la Juventus di atri 15 punti almeno per la questione relativa alla manovra stipendi. Lo scrive il Corriere dello Sport. Oltre alla penalizzazione, anche una sanzione pecuniaria importante. Il procuratore capo Chiné è pronto ad accusare la Juve di illecito amministrativo e anche di aver indotto altri a violare norme e disposizioni federali o ad arrecare danno alla Figc. Il CorSport scrive:

“La Juventus ora rischia un’altra “penalizzazione monstre” per la manovra stipendi, relativa agli accordi coi calciatori nelle stagioni 2019-20 e 2020-21. Dalle parti della sede federale di via Campania prefigurano un nuovo deferimento, un nuovo processo a fine marzo e almeno altri 15 punti di penalizzazione, oltre a una sanzione pecuniaria che andrebbe «da uno a tre volte l’ammontare illecitamente pattuito o corrisposto». Chiné sarebbe pronto a tirare in ballo, oltre all’articolo 31 che cita l’illecito amministrativo, l’aggravante dell’articolo 14 comma 1 lettera C, accusando il club di aver «indotto altri a violare le norme e le disposizioni federali di qualsiasi rango o ad arrecare danni all’organizzazione federale». I calciatori coinvolti negli accordi rischiano un mese di squalifica”.

Per quanto riguarda, invece, la sentenza plusvalenze, il quotidiano sportivo scrive che il cuore della “motivazione” (il documento che la corte d’appello pubblicherà entro lunedì)

“è il mancato rispetto dell’articolo 4.1 del codice di giustizia sportiva: violazione «della lealtà, della correttezza e della probità». Più che la certezza di una iper-valutazione dei calciatori – non era dimostrabile, come hanno confermato i due precedenti giudizi – la corte è convinta di aver trovato le prove di un «modus operandi», coordinato dai «dirigenti apicali», volto ad alterare le operazioni di mercato. Lo scriveranno nel documento. Ecco spiegato anche il motivo per cui la Juve è stata penalizzata e le altre no. Tutto dimostrabile – secondo i giudici – tramite le intercettazioni «con valore confessorio» della procura di Torino. A proposito di 4.1: non c’è stato un nuovo deferimento del procuratore Figc Chiné (rispetto al procedimento di primavera), bensì la richiesta di “revocazione della sentenza”, proprio perché sin dal primo giudizio è contestato lo stesso articolo del codice”.