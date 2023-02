Spalletti ha dato al calcio più di quanto abbia ricevuto, ora il calcio gli sta restituendo qualcosa (Libero)

Può essere l’anno della redenzione: un Napoli così difficilmente si ripeterà. Un tempo il tecnico studiava i colleghi in Champions, ora sono loro a osservare lui

Luciano Spalletti dovrebbe puntare a vincere la Champions: un’annata così difficilmente si ripeterà. Lo scrive Claudio Savelli su Libero. Finora, con Inter e Roma, al tecnico toscano è stato solo chiesto di partecipare alla competizione, mai di vincerla, ma ora è diverso. Il solco lasciato in campionato è netto.

“Ora dovrebbe farlo perché un’annata così, con un Napoli così, difficilmente si ripeterà. In campionato ha scavato un solco di 15 punti con altrettante giornate ancora da disputare. Vuol dire che ha un margine netto di cinque sconfitte. Può perdere un terzo delle partite che restano. È un bonus che nessun’altra partecipante alla Champions possiede”.

Inoltre, in questa edizione della massima competizione europea, non sembra ci sia una squadra perfetta, tutte le big, da Chelsea, a Real Madrid, dall’Arsenal al Bayern passando per il City mostrano qualche difetto.

La sfida all’Eintracht dirà se il Napoli è pronto ad assumersi la responsabilità di un ruolo tra le favorite, scrive Savelli.

“Fuori dall’Italia è già stato assegnato, solo che nel Golfo si fa finta di non sentire. È la conferma di un cambio di prospettiva che riguarda anche Spalletti. Se un tempo il mister studiava i colleghi in Champions, ora sono questi ultimi ad osservare lui come modello. Vedi Klopp, che prima di affrontare il Napoli nel girone e prima che la stagione azzurra diventasse una corsa praticamente perfetta, segnalava il lavoro di Luciano. Può essere l’anno della redenzione. Il calcio sta restituendo qualcosa ad un uomo che ha dato più di quanto abbia finora ricevuto. Si prenda tutto, Spalletti. E anche di più”.

