Spalletti: «Attenzione, dedizione e applicazione ci permetteranno di sfruttare l’occasione che abbiamo»

Sul campo di La Spezia: «Non so delle misure del campo, mi documenterò, ma non può essere scusante per non fare la nostra gara»

In conferenza stampa prima del lunch match di domani contro lo Spezia, Spalletti ha parlato del tipo di partita che gli azzurri devono attendersi.

Spalletti insiste sulla concentrazione che non deve mai calare, nonostante lo Spezia sia orientato alla salvezza, nulla deve far pensare che sia una gita a La Spezia:

«Esiste se continuiamo a fare discorsi che riguardano vittorie facili, già proiettati per un finale scoppiettante. Attenzione verso il derby? Allo Spezia del derby non frega niente, a loro interessano i punti salvezza. Dobbiamo concentrarci su un match difficile, in un campo difficile. Soltanto quella che è l’attenzione, la dedizione, l’applicazione su qualsiasi tipo di partita ci permetterà di andare a sfruttare l’occasione che abbiamo. Per noi le partite sono sempre importantissime».

Sulle misure del campo di La Spezia, Spalletti non cerca alibi e non ne vuole. Chiaro che la squadra di Gotti sa come stare in campo ma il Napoli è preparato. Poi un augurio per Gotti:

«Non so delle misure del campo, mi documenterò. Siamo abituati ad allenarci sui nostri campi, uno è più stretto degli altri e qualche volta ci alleniamo lì. Abitualmente si spezzano le distanze del campo normale proprio per essere abituati a difficoltà maggiori. E non penso che possa essere una scusante per non fare la nostra gara. La difficoltà sarà che lo Spezia sa come stare in campo, mi auguro di trovare Gotti in panchina, ha avuto un problema, è una persona che merita di stare in panchina».

Infine alcune valutazioni tecniche sullo Spezia:

«Loro son bravi anche a palleggiare, nella fase di possesso hanno calciatori molto tecnici, veloci, rapidi, riconoscono questo guadagnare terreno molto velocemente attaccando lo spazio dietro la linea difensiva, dobbiamo essere attenti nelle preventive oltre che fare la partita. Veloci nella testa di correre all’indietro con le loro verticalizzazioni improvvise, hanno preso un attaccante veloce sul mercato. La formazione della gara d’andata? Non la ricordavo nemmeno. Un titolare di domani? Osimhen».

