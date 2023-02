Se il Super Mondiale per club del 2025 fosse l’anno prossimo, l’unica italiana ammessa sarebbe… la Juve

Lo scrive il Times. L’Uefa dovrebbe dare 12 posti: 8 per ranking e 4 ai vincitori Champions. La Juve per adesso è nona e scalerebbe grazie al Real Madrid

La Juventus rischia essere tra le migliori 12 squadre europee che giocherebbero il Mondiale per club che esordirà nel suo formato a 32 squadre nel 2025. E sarebbe l’unico club italiano. Il “paradosso” si evince dalle modalità di ammissione alla competizione, su cui Fifa, Uefa ed Eca stanno ragionando. Lo scrive il Times, ripreso da As.

I posti che l’Uefa deve distribuire sono dodici. Otto posti andrebbero per coefficiente Uefa, e altri quattro ai vincitori della Champions League delle ultime edizioni precedenti al Mondiale (quindi 2022, 2023, 2024 e 2025). Se fosse confermato questo format, il Real Madrid avrebbe già la sua posizione assicurata.

Se il mondiale fosse l’anno prossimo gli otto club per coefficiente Uefa sarebbero Bayern Monaco, Manchester City, Liverpool, Chelsea, PSG, Real Madrid, Barcellona e Manchester United. Ma il Real sarebbe dentro come vincitore di Champions League, e il suo posto andrebbe alla Juventus, attualmente nona nel ranking.

Poi il Times spiega che la Uefa in realtà vuole anche limitare a due le squadre per ogni Paese. A quel punto, fuori due inglesi e dentro Ajax e Borussia Dortmund. L’unico modo per avere quattro club per nazione è che due di loro vincano la Champions League negli anni precedenti e altri due siano stabilmente tra i primi otto nel ranking.

