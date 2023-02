Raspadori, il Napoli ha spalmato il pagamento su più anni, con due bonus legati al rendimento (Gazzetta)

Cinque milioni di bonus: tre scatteranno con 3 qualificazioni in Champions e altri 2 se l’attaccante raggiungerà 15 gol

La Gazzetta dello Sport dedica un focus alle operazioni di prestito effettuate dal Napoli, in particolare quelle che riguardano Giacomo Raspadori e Giovanni Simeone. Due affari estremamente redditizi per il club di De Laurentiis che a fine stagione si trasformeranno in altrettanti acquisti.

La trattativa per portare Raspadori in azzurro, in estate, è stata molto complessa. Il Napoli ha spalmato il pagamento su più anni, inserendo due bonus.

“il club azzurro ha ottenuto anche in questo caso la formula del prestito pagando in estate solo 5 milioni, mentre altri 25 dovranno essere versati l’estate prossima quando il riscatto diventerà automatico. Ma il club emiliano valutava 35 il proprio giocatore e la mediazione è arrivata a fissare gli altri 5 milioni in bonus ed è curioso scoprire se, come e quando scatteranno questi premi. Tre milioni sono legati ad altrettante qualificazioni in Champions del Napoli nelle prossime cinque stagioni. Gli altri due se l’attaccante raggiungerà 15 gol, ma almeno in tre dei prossimi cinque campionati di durata del conflitto. Dunque saranno pagati almeno fra altri due anni e mezzo”.

Per quanto riguarda Simeone, invece, il suo riscatto dal Verona non è obbligatorio.

“Il Napoli ha pagato 2,5 milioni il prestito oneroso del centravanti argentino, legando l’obbligo di riscatto a due condizioni: la qualificazione Champions, e ci siamo, e 20 gol in campionato. Ora il Cholito sta facendo benissimo

e segna con una media micidiale, ma all’ombra di Osimhen è letteralmente impossibile che arrivi a quelle cifre. Questo non significa che il Napoli non lo riscatterà, perché Spalletti e i dirigenti sono contentissimi del rendimento di Giovanni, ma comunque il club si è riservato una opportunità. Che è anche un modo per spalmare in maniera

adeguata su più bilanci le spese”.

