Pier Silvio Berlusconi: «I diritti tv? Gli editori che offrono calcio a pagamento, sono in pesante perdita»

Sui diritti della Champions League: «più calcio su Mediaset? I prezzi sono una follia. È un mondo veramente difficile»

L’amministratore delegato di Mfe, Pier Silvio Berlusconi, nel corso di un incontro con la stampa di settore nella sede di Cologno Monzese, a chi gli chiedeva se il gruppo potesse lanciare nuove offerte per aggiudicarsi i diritti tv del calcio, confermando inoltre quanto anticipato da Calcio e Finanza sull’asta per il prossimo triennio della Champions League.

Pier Silvio Berlusconi ha ammesso che l’asta per aggiudicarsi i diritti delle partite di calcio è veramente difficile e, soprattutto, costoso. La concorrenza sfrenata delle altre emittenti unita con i prezzi che circolano oggi per il calcio rende veramente complicato offrire dei contenuti senza abbonamento. Queste le parole di Pier Silvio Berlusconi:

«Tra poco ci sarà un’altra asta della Champions, vedremo. Teoricamente sono tutti in pista, Rai, Mediaset, Amazon, Dazn e i prezzi sono veramente una follia. Ai prezzi che si pagano oggi per i diritti del calcio – ammette – la vedo veramente difficile. Non mi risulta ci sia oggi un editore, che offra calcio a pagamento, che non sia in perdita pesante. È un mondo veramente difficile».

Ancora non è nota la data per l’asta dei diritti Tv della Champions League, massima competizione europea per club. Da Amazon a Dazn tutti hanno voglia di mettere a disposizione dei propri abbonati una competizione di tale portata che attrae milioni di spettatori ogni anno.