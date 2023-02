Osimhen è forza allo stato puro (La Stampa)

Debordante tanto quanto i numeri che raccontano di un potenziale altissimo ancora non espresso fino in fondo. E ha stoffa anche fuori dal campo

Osimhen è forza allo stato puro, scrive La Stampa nel commentare la vittoria del Napoli sullo Spezia, tre punti importantissimi “che valgono un altro pezzettino di scudetto”.

Dell’attaccante nigeriano del Napoli, il quotidiano torinese scrive:

“il nigeriano marca la seconda doppietta (dopo quella con la Juventus) stagionale, andando in rete per la quinta gara consecutiva. Stacco da cestista, usufruendo dell’uscita a vuoto di Dragowski, per il raddoppio, freddezza nel tris che chiude ogni discorso, Osimhen è forza allo stato puro. Debordante tanto quanto quei numeri che raccontano di un potenziale altissimo ma che per tanti, Spalletti in primis, non è stato espresso fino in fondo”.

Ieri, con le due reti segnate al Picco, Osimhen è diventato il quarto calciatore della storia del Napoli a raggiungere quota 16 reti nelle prime 21 giornate.

“con un Osimhen formato extralusso – meglio sia dell’Immobile dello scorso anno che nelle prime 21 segnò in 15 occasioni che del Dzeko versione romanista 2016/2017 e con numeri pressoché identici al Cristiano Ronaldo del 2020/2021 (17 gol in 18 apparizioni) – il Napoli è come se partisse in ogni gara da una situazione di vantaggio”.

La Stampa elogia anche il comportamento di Osimhen nel prepartita, quando, dopo aver centrato involontariamente il volto di una tifosa spezzina nel riscaldamento, si è arrampicato sugli spalti per accertarsi che stesse bene e per scusarsi.

“Un gesto che potrà sembrare banale, ma che ne dimostra la stoffa anche fuori dal campo”.

