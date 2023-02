Osimhen: «Da piccolo giocavo difensore»

Victor Osimhen ed Hirving Lozano sono i protagonisti del nuovo video social del Napoli. I due giocatori azzurri sono stati chiamati a rispondere ad alcune domande sia sulla storia del Napoli sia sui propri gusti personali. La prima domanda riguarda la partita più importante giocata con questa maglia. Il bomber nigeriano non esita a rispondere ed afferma:

«Quella contro la Juventus è stata una partita memorabile. Abbiamo fatto una grande performance di squadra e credo che resterà per sempre nella nostra mente».

Lozano conferma quanto detto da Osimhen. La seconda domanda, invece, riguarda l’emozione provata la prima volta allo stadio ‘Maradona’:

Osimhen: «Maradona è il più grande giocatore di tutti i tempi e giocare nel campo dove lui ha fatto la storia penso non ci sia cosa più bella».

Lozano: «È bellissimo. I tifosi sono fantastici soprattutto quando lo stadio è pieno, veramente molto bello».

Questa volta la domanda è sulla propria leggenda del Napoli preferita.

Osimhen: «Certamente Maradona».

Lozano: «Maradona».

Continua l’intervista ad Osimhen e Lozano, questa volta gli viene chiesto il proprio calciatore preferito della storia.

Osimhen: «Da quando sono piccolo ho iniziato a guardare Didier Drogba come giocava e secondo molti è stato uno dei migliori centravanti della storia».

Lozano: «Per me il giocatore che ho ammirato di più da piccolo è stato Ronaldo il fenomeno».

L’intervista prosegue chiedendo ai due giocatori del Napoli di ricordare la prima posizione che hanno occupato in campo da quando giocano a calcio:

Osimhen: «All’inizio giocavo in difesa(ride ndr.)».

Lozano: «Giocavo attaccante sinistro da piccolo».

Siete collezionisti di qualcosa in particolare? La risposta è la stessa per entrambi: «Scarpe da ginnastica».

L’ultima domanda riguarda la nuova sponsorizzazione del Napoli con la società Sorare, piattaforma di criptovalute che promuove carte dei giocatori dove in base alle loro prestazioni gli vengono attribuiti dei punti:

Osimhen: «Dopo ogni partita mi scrivono su Instagram e mi fanno vedere come si potenzia la mia carta. Vedere la gente felice mi spinge a fare cose migliori in campo».

L’intervista termina con il capocannoniere della Serie A che firma la propria carta Sorare e la fa vedere in videocamera.

Serie A’s goal machine started out … as a defender? It’s true! 👀

Get to know Napoli’s Victor Osimhen and “Chucky” Lozano. 👋 pic.twitter.com/7I1fZ1jnRT

— Official SSC Napoli (@sscnapoli) February 20, 2023