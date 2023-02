Olivera: «Ora testa alla Champions»

A Sky: «Le vittorie sembrano semplici perché ci impegniamo sempre e andiamo avanti passo dopo passo»

Al termine della sfida contro il Sassuolo, il terzino del Napoli, Olivera, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sky

Titolare in una partita importante

«Bisogna continuare così, abbiamo conquistato i tre punti e sapevamo che non sarebbe stata una partita semplice»

Con voi sembrano sermone semplici

«Perché ci impegniamo sempre e andiamo avanti passo dopo passo. È più semplice soprattuto quando hai tutta la settimana libera per preparare le partite»

Ora testa alla Champions?

«Sì, adesso testa a martedì»

Il fatto di essere favoriti anche in Champions aumenta la pressione

«Credo che la pressione non aumenti, non è un problema per noi per preparare la prossima partita»

Differenza tra campionato e Champions?

«La Champions è un’altra competizione, ma noi dobbiamo lavorare e pensare giorno per giorno»

