Netflix trasmetterà una serie sulla Liga

La Liga e Netflix hanno ufficializzato una collaborazione per realizzare una serie tv sul campionato spagnolo. Si tratta di una serie di documentari in fase di pre-produzione, che si concentrerà sulla campionato 2023-2024 della massima competizione e che Netflix presenterà in anteprima mondiale il prossimo anno. Ancora non sono chiare le cifre dell’accordo ma le riprese inizieranno nella prossima stagione.

Óscar Mayo, direttore generale esecutivo di La Liga ha commentato così la patrnership con il super colosso dello streaming Netflix:

“Per LaLiga, essere il protagonista della prima serie sportiva su Netflix in Spagna è un’opportunità unica per portare il nostro calcio oltre i tifosi, per condividere con il mondo l’emozione dello sport che amiamo e l’opportunità per tutti i nostri fan di guardare LaLiga da una prospettiva completamente diversa”.

lvaro Díaz, direttore della saggistica, delle serie di documentari e dei programmi di intrattenimento per Netflix in Spagna ha dichiarato a proposito:

“In Netflix, ci siamo sempre impegnati a portare serie e film essenziali ai nostri abbonati in tutto il mondo. Siamo molto orgogliosi ed entusiasti di condividere questo progetto con LaLiga, rappresenta un’opportunità senza precedenti per vivere in prima persona l’emozione di uno dei le competizioni sportive più entusiasmanti del pianeta”

Cuando termina la competición, 𝐜𝐨𝐦𝐢𝐞𝐧𝐳𝐚 𝐥𝐚 𝐡𝐢𝐬𝐭𝐨𝐫𝐢𝐚.

📽🍿👏 La vida detrás del fútbol próximamente en #NetflixLaLiga. — LaLiga (@LaLiga) February 17, 2023

