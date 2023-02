«Nei privé delle discoteche i calciatori si trasformano, lì dentro la caccia è sempre aperta»

Sul Mundo. Il caso Dani Alves illumina il mondo del divertimento facile dei vip, tra “facilitatori”, droghe alcol e spazi di totale impunità

Il presunto stupro di Dani Alves ha aperto una breccia nel (non tanto) segreto mondo delle discoteche per vip. Ha acceso una luce nelle “stanze buie”, i privé dei club che “diventano territorio di caccia”. Lì calciatori, attori, celebrità varie, si trasformano. “Uno spazio destinato alla privacy che può essere inteso da certi personaggi e gruppi come uno spazio di impunità: nella stanza buia tutto è mio“, scrive El Mundo in un approfondimento su quel sottobosco del divertimento che ha portato al caso Dani Alves.

“Li frequentano calciatori, attori, cantanti, uomini d’affari e ogni tipo di celebrità – racconta il quotidiano spagnolo – circondati da facilitatori che cercano tutto ciò di cui hanno bisogno per farli sentire a proprio agio. Incluso le donne, siano esse ragazze immagine, o altre attratte dal glamour. La posizione di dominio, il fascino, l’alcol e altre cose possono creare atmosfere rischiose, nonostante le misure di sicurezza dei locali”.

“Il problema non è quindi lo spazio in sé, ma le mutazioni che esso genera in certi personaggi”. Lo dice il professore di criminologia Santiago Redondo Illescas facendo riferimento in uno dei suoi trattati universitari sulla prevenzione del crimine ai “rischi situazionali” che generano “opportunità criminali” in profili senza precedenti.

“È come entrare in un terreno di caccia dove la stagione è aperta”, dice un dipendente di una squadra di calcio molto nota che si occupa dei quotidianamente. “Non ci sono solo i privé, ma anche locali chiusi apposta per loro o feste in case private per le quali vengono reclutate ragazze”.

I “rischi situazionali” sono maggiori alle feste private, senza alcun filtro di sicurezza, secondo Joaquim Boadas, della Federazione catalana di restauro e associazioni e attività musicali (FECASARM). «Se non ci fossero spazi di svago controllati, le aggressioni sessuali salirebbero alle stelle», dice Boadas, che chiede che il settore non sia criminalizzato e ricorda che «solo il 17% dei reati sessuali avviene negli spazi della movida; il restante 83%, in altri ambiti, compresa la famiglia”.

Un ex cameriere di un famoso locale di Barcellona, ​​Pablo Jofra, ha raccontato nel programma RAC1 Islanda di aver accettato, su richiesta dei clienti, di portare le ragazze nei privé: “Se tu vedi una che è simpatica, le chiedi se vuole andare a bere gratis con quegli uomini. Le ragazze immagine vengono pagate tra i 40 e gli 80 euro, e il loro ruolo è esserci e divertirsi. Sono un buon prodotto da vendere al cliente”.

Il caso Alves ha fatto scattare l’allarme tra i genitori che osservano le figlie interagire con i calciatori attraverso i social network, passando attraverso il filtro dei “conquistatori” ‘. A Barcelona erano famosi per questo i “toiss”, gli amici della cerchia di Neymar.

