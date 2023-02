Spalletti: «Quando vinci una serie di partite le difficoltà aumentano»

In conferenza: «Elmas si allena così bene che spiace non schierarlo titolare. Nel primo tempo abbiamo perso troppi palloni»

Il tecnico del Napoli, Luciano Spalletti, ha parlato nella conferenza stampa post partita della sfida contro la Cremonese

Il peso di questa vittoria

«Vincere una serie di partite così non è facile e quindi le difficoltà ti aumentano sempre perché crei anche più forza agli avversari con i quali ti confronti e rimanere sempre concentrati diventa difficile perché viene fatto involontariamente di abbassare un po’. Noi siamo una squadra forte ma se non ci mettiamo il massimo questo forte non riusciamo a riconoscerlo e d è lì che possono subentrare le difficoltà. Oggi siamo stati disordinati perché abbiamo perso tropi palloni in mezzo al campo. La Cremonese in un momento come questo può giocare libera e ci hanno portato dentro la loro tattica e ci hanno fatto spendere troppe energie. Poi nel secondo tempo tuta un’altra storia perché abbiamo trovato la nostra geometria e dando il massimo abbiamo riconosciuto la nostra forza»

Su Elmas che continua a crescere

«Questo dipende sempre dal fatto che fuori ho dei bravi calciatori e se si fanno trovare pronti e ragionano, quando è la loro occasione la sfruttano. Elmas mi fa piacere che abbia fatto un gran gol perché lo merita e per come si comporta in allenamento meriterebbe giocare titolare»

Lozano su Vasquez

«Nel primo tempo abbiamo visto diverse rincorse all’indietro di tutta la squadra. Quando sei un po’ sbrindellato per il campo perché hai perso palla poi c’è da ritrovare l’ordine tattico della squadra e l’hanno fatto in tanti. Però sono corse che ti fanno perdere un po’ di lucidità nelle scelte quindi meglio se nella prossima cominciamo come hanno fatto nel secondo tempo»

Un solo gol subito nelle ultime quattro partite

«Per essere una squadra forte bisogna essere forte in ogni reparto. Bisogna sapere che in una partita come oggi se lasci punti per strada non li riprendi in nessuna partita, non ci possiamo mentire tra di noi nascondendoci dietro un dito»

I calciatori alla fine cercavano Osimhen per fargli fare gol

«Cercano Osimhen perché sanno che lui ha le qualità per fare gol non perché vogliono aiutarlo. Tutti sappiamo le sue qualità perché vogliamo far gol»

Dicono che il Napoli prima o poi cadrà?

«Partiamo dai complimenti al pubblico per come ha incitato la squadra per tutto il tempo, ci è stato vicino e ha capito che non bisogna far calcoli ma vincere le partite di volta in volta. Per mentalità ed importanza delle partite che giocheremo, dobbiamo essere disposti a tutto, a distruggerci sul campo per quel risultato lì. Per quello che ha detto Marocchi, c’è libertà di espressione e ognuno può far il tifo contro chi vuole: noi si va avanti per la nostra strada»

