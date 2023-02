Mourinho non parlerà in conferenza per evitare domande sulle dichiarazioni di Pinto (CorSport)

Il tecnico ha preso atto con disappunto dell’indebolimento della Roma sul mercato invernale. Vuole un incontro con i Friedkin

Mourinho resterà ancora un anno alla Roma? Dipenderà dalle rassicurazioni che gli fornirà Friedkin, scrive il Corriere dello Sport. L’allenatore giallorosso non è soddisfatto della squadra ma soprattutto del mercato. Non erano queste le promesse della proprietà, mentre il Fair Play Finanziario non concede al club molte scelte.

“Come farà la società a far conciliare questa esigenza con le legittime aspettative di Mourinho, che vuole guidare una squadra attrezzata per vincere? A Tiago Pinto spetta l’arduo compito di trovare una strategia”.

La speranza è riposta interamente nella qualificazione Champions, che porterebbe almeno 40 milioni nelle casse della società che consentirebbero di pianificare un mercato decente per la prossima stagione, vendendo al contempo qualche giocatore. Il CorSport scrive:

“Se questa squadra va in Champions Mourinho avrà fatto un miracolo”.

Dal mercato invernale, come ha ammesso lo stesso direttore generale Pinto, la Roma è uscita indebolita.

“Mourinho ne ha preso atto con un certo disappunto”.

I prossimi mesi saranno importanti per capire quale saranno le possibilità della Roma. Mourinho ne discuterà direttamente con i Friedkin.

“Il piano concordato dai Friedkin con Mourinho al momento della firma era questo: primo anno di sofferenza, il secondo di crescita, il terzo per vincere. L’allenatore vorrebbe parlare prima della fine della stagione con la proprietà, per capire quale sarà l’orientamento. Il direttore generale mercoledì aveva negato che ci fosse questa esigenza. Negli ultimi tempi Dan raramente è a Trigoria per motivi di lavoro”.

Per evitare di rispondere a domande sulle dichiarazioni di Pinto, oggi Mourinho non parlerà in conferenza stampa.

“Oggi non ci sarà la conferenza stampa della vigilia di Mourinho. Mercoledì non ha ascoltato le dichiarazioni di

Tiago Pinto, gliele hanno riferite ieri. Sembra che l’allenatore abbia preferito non incontrare i giornalisti per non trovarsi nell’imbarazzo di dover rispondere a caldo a domande inerenti ad alcuni temi affrontati dal suo connazionale. Mourinho tornerà in conferenza stampa probabilmente a Lecce, nel post partita, e di sicuro mercoledì a Salisburgo, alla vigilia dello spareggio di Europa League. Per raccontare le sue verità, probabilmente per esprimere il suo disagio”.

