Mourinho e la Roma hanno messo in atto un harakiri in piena regola (Messaggero)

La rosa non è idonea, il mercato l’ha indebolita. Il gioco della squadra non funziona e poi c’è la gestione incongruente di Karsdorp e Zaniolo

Il Messaggero punta il dito contro Mourinho e Friedkin: stanno facendo Harakiri. L’esclusione della Roma dalla Coppa Italia ha fatto tornare a galla tutti i limiti della rosa.

“Mourinho non può contare su seconde linee all’altezza dei titolari, eccezion fatta per El Shaarawy, autore di due gol nelle ultime due partite di campionato. Gli altri, a partire da Belotti, Kumbulla, Celik e arrivando ai giovani Tahirovic e Volpato hanno dimostrato, per vari motivi, di non essere pronti. Non un alibi per Mourinho, ma un dato di fatto”.

Una rosa del genere non consente di essere competitivi su più fronti. Tra l’altro, Dybala non può certo giocare tutte le partite, altrimenti rischia di infortunarsi. E poi c’è la questione del gioco: la squadra fa fatica ad andare in gol.

“Insomma, nelle dinamiche di gioco probabilmente qualcosa va cambiato e questa è responsabilità di Mourinho e del suo staff. Fare quattro cambi al 45’ di un quarto di finale di Coppa Italia contro l’ultima in classifica della Serie A, per modificare il modulo e passare alla difesa a quattro, è un evidente segnale che qualcosa era stato sbagliato prima. Inoltre, terminare la gara con quattro attaccanti in campo (Abraham, Dybala, Belotti ed El Shaarawy) più Pellegrini e Zalewski, somiglia più a un assalto sconclusionato che a una mossa tattica e studiata. E ha aggiunto confusione”.

A tutto questo, si aggiunge “la gestione “incongruente” dei calciatori“, ovvero i casi di Karsdorp e Zaniolo, esclusi dal progetto tecnico per motivi disciplinari.

“danno l’impressione che Mou e la società abbiano messo in atto un harakiri in piena regola. L’olandese, infatti, dopo essere stato escluso per tutto il mese di gennaio, potrebbe essere riabilitato a breve dopo essere stato etichettato come traditore nel post Sassuolo-Roma”.

“Discorso simile per Zaniolo escluso dal progetto tecnico dal presidente Dan Friedkin dopo aver rifiutato la cessione al Bournemouth. Mou e Pinto vorrebbero reintegralo perché con le fragilità di Dybala e Pellegrini, il suo apporto diventerebbe determinante”.

Infine, il mercato:

“la Roma dopo la sessione invernale si di fatto indebolita. Ha perso Shomurodov e Viña, ha scelto di fare a meno di Zaniolo e Karsdorp, ha acquistato Solbakken e Llorente. Avallati da Mou? La speranza è nel recupero di Wijnaldum”.

Senza la qualificazione in Champions a fine stagione, “si potrebbe materializzare all’orizzonte un’altra stagione di passione. Con il futuro di Mou tutto da decidere. Lo special aspetta una chiamata dai Friedkin: servono garanzie“.

ilnapolista © riproduzione riservata