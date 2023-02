Mondiale per club, la Fifa assegna 12 posti all’Europa

Nuovo format per la competizione: dall’edizione 2025, che si svolgerà in estate, si passerà a 32 club partecipanti. La prossima edizione si svolgerà in Arabia Saudita

Il Mondiale per club Fifa cambia format: dall’edizione 2025, che si svolgerà in estate, si passerà a 32 club partecipanti. La decisione era già nell’aria ma è arrivato quest’oggi il comunicato della Fifa in merito al Mondiale per club:

Ecco il comunicato ufficiale della Fifa:

«A seguito della decisione presa dal Consiglio Fifa nel dicembre 2022 di aumentare il numero dei partecipanti alla FIFA Club World Cup a 32 squadre, con la prima edizione del genere prevista per giugno-luglio 2025, il Consiglio ha approvato all’unanimità la rispettiva assegnazione degli slot».

Riassegnati quindi anche gli slot disponibili per ogni confederazione:

«La decisione è stata presa sulla base di una serie di metriche e criteri oggettivi e l’assegnazione risultante è la seguente: Afc: 4, Caf: 4, Concacaf: 4, Conmbebol: 6, OFC: 1, Uefa: 12 e sede del torneo: 1».

Ci saranno quindi ben 12 club a rappresentare l’Europa: è ancora da stabilire come saranno assegnati questi slot e la formula del torneo che potrebbe essere formato da gironi oppure ad eliminazione diretta.

Inoltre è stata annunciata ufficialmente la sede dei Mondiali per Club 2023 che sarà l’Arabia Saudita, dove saranno però svolti con il format classico:

«In relazione alla FIFA Club World Cup 2023, che dovrebbe essere giocata nel formato attuale con sette squadre, il Consiglio FIFA ha nominato all’unanimità la Federcalcio dell’Arabia Saudita come sede del torneo dal 12 al 22 dicembre 2023».

