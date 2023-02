Moggi presente a Napoli-Juve Primavera: Chiné apre l’inchiesta

La Procura guidata da Giuseppe Chiné ha intenzione di accertare che cosa sia successo e in quale modo in tempi rapidi. Mercoledì è stato ascoltato Gianluca Pessotto

Poco meno di tre settimane fa, il 14 gennaio, sui social erano rimbalzate le immagini di Luciano Moggi ai bordi del campo durante la gara Primavera tra Napoli e Juventus. Si sono scatenate sui social le domande sul come può l’ex dirigente bianconero, radiato per i fatti di Calciopoli, occupare una postazione tanto privilegiata durante una gara ufficiale?

Una domanda a cui ora vuole rispondere la Procura federale che, subito dopo aver appreso la notizia a mezzo stampa corredata da immagini chiarissime, ha aperto un fascicolo d’indagine sull’accaduto. La violazione, qualora dovesse essere verificata, riguarderebbe la presenza a bordocampo di una figura non presente né in lista gara né tra gli accreditati, aggravata nel caso di Moggi dalla radiazione, ovvero “la preclusione a vita alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della Figc”. La presenza di Moggi nella gara Primavera potrebbe avere delle ripercussioni serissime.

La Procura guidata da Giuseppe Chiné ha intenzione di accertare che cosa sia successo e in quale modo in tempi rapidi. Mercoledì è stato ascoltato Gianluca Pessotto, coordinatore degli staff tecnici bianconeri, che quel giorno sul campo di Cercola ha a lungo parlato con Moggi. Probabile che venga sentito anche il Napoli in qualità di responsabile dell’organizzazione della gara, visto che erano gli azzurri a giocare in casa.

