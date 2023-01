Il Napoli batte la Juventus tre volte in sette giorni: oggi la Juve primavera in campionato

Coppa Italia Primavera, poi il 5-1 in campionato e oggi nel Campionato Primavera: 2-1 con Montero loro allenatore espulso

La Juventus perde ancora contro il Napoli per la terza volta in poco meno di 7 giorni. Il tutto inizia con la vittoria, la settimana scorsa, nella Coppa Italia Primavera con gli azzurri di mister Frustalupi che vincono a Torino. Decisivi i calci di rigore che permettono al Napoli di superare la compagine di Montero.

La seconda sconfitta per la Juventus arriva in Serie A con la grande vittoria di ieri sera allo stadio Diego Armando Maradona. La partita è terminata con un sonoro 5-1 degli uomini di Spalletti contro la squadra di Allegri, rievocando il risultato in Supercoppa Italiana del 1990 quando la Juventus di Maifredi perse con lo stesso punteggio contro gli azzurri.

Oggi è andato in scena il terzo atto di Napoli-Juventus ma del campionato Primavera. Montero e i suoi hanno perso nuovamente ma stavolta nei tempi regolamentari con la gara che è finita 2-1. A decidere la sfida è stato il rapido uno-due firmato Spavone nel primo tempo. A nulla è valso il gol siglato nella ripresa su calcio di rigore da parte di Hasa, con Montero che non ha assistito agli ultimi venti minuti di gara perché è stato espulso.

Napoli che esce, quindi, vittorioso in 3 scontri su 3 con la Juventus in una settimana che sarà da ricordare.