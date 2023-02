Milan, Maignan torna in gruppo, contro l’Atalanta sarà in panchina (Gazzetta)

Il portiere ha svolto l’intero allenamento con la squadra. Finora ha saltato 22 partite tra campionato e coppe, più il Mondiale con la Francia

Mike Maignan è pronto a tornare a disposizione dopo cinque mesi. Il francese ha svolto l’intera seduta con la squadra, a tre giorni dalla sfida contro l’Atalanta in programma domenica. Pioli riavrà quindi il suo portiere titolare a distanza di mesi. L’infortunio di Maignan sembrava non finire mai ma quest’oggi è arrivata la notizia del suo rientro in gruppo. Altro recupero importante per il Milan è quello del terzino italiano Alessandro Florenzi, anch’egli assente da diversi mesi.

La Gazzetta dello Sport precisa, però, che il titolare contro l’Atalanta dovrebbe essere ancora il portiere rumeno Tatarusanu che si è distinto nell’ultimo periodo con discrete prestazioni. Nelle ultime 3 partite, infatti, Tatarusanu non ha subito nemmeno una rete ed ha acquisito fiducia tra i pali della porta rossonera. Tornando a Maignan è fermo dal 18 settembre, e l’ultima partita in campo da titolare contro il Napoli prima dei cinque mesi di calvario. Maignan ha saltato 22 partite tra campionato e coppe, più il Mondiale con la Francia.

Discorso analogo per Florenzi che è fermo dal 30 agosto quando il Milan si imbatté nel Sassuolo. Continuando sul fronte infortunati del Milan, ci sono ancora da sistemare le grane che coinvolgono Calabria e Bennacer. Il capitano è rimasto in panchina contro il Tottenham e ha saltato la sfida contro il Monza, mentre l’algerino è out da fine gennaio per una lesione al bicipite femorale. Pioli spera di riaverli a disposizione per la sfida contro il Tottenham dell’8 marzo. I due quest’oggi hanno svolto un allenamento personalizzato.

