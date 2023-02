Mario Rui, l’agente: «Quando gioca lui, Kvara ha molti più palloni giocabili»

A Radio Rcr: «Giocatore di livello internazionale. Insieme a Theo Hernandez è tra migliori terzini d’Italia. Lui è il secondo regista del Napoli dopo Lobotka»

Mario Giuffredi, agente di Mario Rui e Giovanni Di Lorenzo, ha parlato della nuova dimensione di Mario Rui, terzino del Napoli, elevandolo a giocatore di livello internazionale. Ai microfoni di Radio Crc ha dichiarato:

«Il Napoli è una squadra che è stata costruita in un percorso negli anni con un allenatore bravo e un direttore bravo che ogni anno hanno aggiunto ciò che mancava. Lo spogliatoio oggi è diventato la forza di questa squadra. Mario Rui anche l’anno scorso con Spalletti ha fatto un grandissimo campionato e quest’anno non è altro che la continuazione. Ormai è un giocatore di livello internazionale e sono 2/3 anni che sta facendo cose importantissime. Sembra ancora meglio degli anni scorsi perché la squadra va meglio. Dal punto di vista individuale è stato più incisivo per gli assist grazie ai quali la squadra ha sbloccato il risultato. Sono due anni che insieme a Theo Hernandez è tra i migliori terzini d’Italia».

Giuffedi sull’importanza di Mario Rui nel Napoli:

«Mario Rui l’ha definito bene Spalletti, è un maestro. Mi fa emozionare e gioca a calcio con un’intelligenza rara. È uno di quei calciatori che ha una sapienza tattica ed intellettuale che mi fa emozionare. Vede sempre prima la giocata, arriva sempre prima. È il secondo regista del Napoli dopo o insieme a Lobotka. Di Lorenzo e Mario Rui sono fondamentali per il gioco del Napoli, incidono molto perché toccano tanti palloni. Aiutano molto gli esterni d’attacco. Kvaratskhelia quando gioca lui ha molti più palloni giocabili».

